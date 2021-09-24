Власти Бурятии выделили пострадавшим от сентябрьского паводка более 60 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка жители Бурятии получат выплаты и помощь в виде "борщевых наборов" на общую сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

"На оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества, выплату единовременного пособия и на оказание помощи тем, кто потерял урожай, выделено более 60 млн рублей из бюджета республики", - сообщили в ведомстве.

Помощь получили жители города Улан-Удэ, Джидинского, Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского и Иволгинского районов. В целом более 2,6 тыс. человек. Размер материальной помощи составил от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба. "Борщевые наборы" получили порядка 1 тыс. человек на сумму более 3,6 млн рублей.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан-Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

В настоящее время уровень воды в Селенге постепенно понижается. По состоянию на утро 24 сентября, показатель достиг отметки 162 сантиметров, за сутки уровень уменьшился еще на шесть сантиметров. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги 230 см. Уровень воды в Байкале, по оперативным данным, держится на отметке 457,19 метра (по Тихоокеанской системе высот).

Со 2 сентября в республике действует режим ЧС регионального характера, пояснили в ведомстве.