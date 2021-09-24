Размер материнского капитала в России вырастет до 544 301 рубля к 2024 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,6 трлн рублей будет направлено на выплату материнского капитала в 2022-2024 годах, при этом его размер на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

"В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году, исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать, - 544 301 рубль. А в случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году - 719 274 рубля. На предоставление материнского капитала в рамках трехлетнего бюджета будет направлено 1,6 трлн рублей", - сказала она.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.