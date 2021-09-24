Голикова: выплаты в размере 5 тыс. рублей получат 915 тыс. классных руководителей в школах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 915 тысяч классных руководителей и кураторов получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, в рамках проекта бюджета на 2022-2024 гг. на эти цели запланировано выделить более 260 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей получат более 915 тыс. классных руководителей в школах и кураторов групп среднего профессионального образования. В проекте федерального бюджета на три года на эти цели предусмотрено почти 263 млрд рублей", - сказала она.