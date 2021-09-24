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Ежемесячные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8% с 1 февраля

Увеличение коснется порядка 14,5 млн россиян, отметила вице-премьер Татьяна Голикова
Вице-премьер России Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер России Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году - на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4%, соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан", - сказала она.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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