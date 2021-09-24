Ежемесячные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8% с 1 февраля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году - на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4%, соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан", - сказала она.