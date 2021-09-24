Более 73 млрд рублей направят на пособия вставшим на учет по беременности в ранние сроки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 73 млрд рублей бюджетных ассигнований будет направлено на выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Ежегодно такие выплаты будут получать 412 тыс. женщин, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"На ежемесячные пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, предусмотрены бюджетные ассигнования на три года в размере 73 млрд рублей, выплаты ежегодно будут осуществляться более чем 412 тыс. граждан", - сказала она.