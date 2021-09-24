Голикова сообщила, что почти 258 млрд рублей направят на выплаты одиноким родителям

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 258 млрд руб. будет напилено из бюджета на выплаты одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет в 2022-2024 годах. Такие выплаты охватят 1,1 млн детей, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно в 2022-2024 году будет направлено почти 258 млрд руб., это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 млн детей", - сказала она.