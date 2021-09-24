Регистрация на конкурс "Наука. Территория героев" стартует на фестивале "Техносреда"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Регистрация на научный конкурс для школьников 5-11 классов и студентов вузов "Наука. Территория героев" начнется на фестивале "Техносреда" 25 сентября. Об этом сообщили в пятницу в АНО "Национальные приоритеты" - операторе проведения Года науки и технологий в Российской Федерации, которым объявлен 2021 год.

Организаторы проведут презентацию второго сезона проекта и объявят о начале всероссийской регистрации. Проект создан АНО "Национальные приоритеты" совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Его главной целью является повышение интереса молодежи к науке и технологиям, информирование об образовательных возможностях и трудоустройстве в научной сфере. Участие в конкурсе позволит подросткам не только весело провести время, но и познакомиться с единомышленниками, а также сделать первый шаг к научной карьере.

"Проведение проекта "Наука. Территория героев" в Год науки и технологий имеет особое значение. Он помогает выполнить одну из главных задач Года - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий и сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых инициативах в этой области. Первый сезон конкурса "Наука. Территория героев" привлек десятки тысяч участников со всей страны. Их активность в выполнении конкурсных заданий, а также поддержка других медиапроектов "Науки. Территории героев" - экскурсий по научным объектам, фильмов об ученых и их открытиях - показывают, что наука интересует представителей разных поколений, а подобные проекты помогают им расширять представление об устройстве окружающего мира, о существующих профессиях и о самих себе", - прокомментировала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Проект "Наука. Территория героев" состоит из информационно-образовательной платформы и научно-популярного конкурса. Для участия в конкурсе желающим необходимо зарегистрироваться на платформе герои.годнауки.рф и начать выполнять задания разных типов. Среди них "научное волонтерство" (здесь будет иметь вес активность участников в соцсетях), "научный интерес" (веселые и несложные научные вопросы) и "научные устремления" (вопросы для знатоков). Ответы на многие задания можно найти в статьях и видео-экскурсиях, опубликованных на платформе. Выполняя задания, участники копят баллы. Те, кто заработает наибольшее количество баллов в первом и втором этапах конкурса, пройдут в полуфинал, получат ценные подарки, в том числе сертификаты на компьютеры, планшеты и другую полезную технику, и возможность побороться за главные призы в виде поездок в научные кампусы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета Иннополис.

Результаты первого этапа будут подведены 25 октября, второго - 25 ноября. Полуфинал конкурса состоится в период с 6 по 13 декабря, а суперфинал - 20 декабря.

На презентации проекта "Наука. Территория героев" личным опытом участия в нем поделится победитель первого сезона, ученик лицея № 2 города Протвино Московской области Евгений Кутин. Ранее он показал лучший результат при выполнении заданий из разных областей науки - астрономии, физики, биологии и других - и выиграл поездку в учебный кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Там он прошел обучение в Тихоокеанской проектной школе - образовательном интенсиве для старшеклассников со всей России.

Фестиваль технических достижений

Фестиваль "Техносреда" пройдет 25-26 сентября на ВДНХ. Он станет ключевым событием Года науки и технологий и продемонстрирует место и роль науки в современном мире, актуальность и необходимость внедрения научного знания в современную жизнь людей.

Мероприятие объединит на одной площадке российское научное сообщество: широкой общественности представят свои уникальные разработки и проекты ведущие научно-технологические компании, вузы и научно-исследовательские институты, а также ученые и лидеры научной среды. Главный организатор мероприятия - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Интеллектуальный партнер - Российское общество "Знание".

Ведущие вузы и научно-исследовательские институты представят на фестивале более 500 разработок, в том числе беспилотный автомобиль и летательный аппарат, искусственный интеллект, создающий художественные произведения в режиме реального времени, онкоробот и малогабаритные роботы-разведчики, применяемые в разных сферах жизни.