МЧС предупредило о ливнях с грозами и смерчах на море в Сочи

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 25 сентября в Сочи сильные дожди, ливни с грозами, ветер до 22 м/с. Ожидаются подъемы уровня воды в реках и формирование смерчей над морем, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В течение суток 25 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. На реках - подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении.

Кроме того, 25 и 26 сентября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют жителям и курортникам оставаться дома, следить за состоянием электрооборудования и отопительной системы. Держаться подальше от строений, деревьев, рекламных конструкций, временно отказаться от отдыха у воды.

Также сотрудники МЧС призывают жителей города подготовить дома к удару стихии, плотно закрыть двери и окна, укрепить кровлю, подготовить ценные вещи, документы, деньги и запас продовольствия.