Детсад в Красноярске закрыли из-за деформации грунта после дождей

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Детский сад №61 в микрорайоне Водники в Красноярске закрыли из-за смещения грунта после осадков. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в городском управлении образования.

"Были дожди, начали наблюдать за состоянием подпорной стены, грунт смещался - сделали замеры, поняли, что грунт деформируется, приняли решение о переводе детей в другие учреждения. Когда грунтовые работы завершат - дети вернутся в сад", - сообщил представитель управления.

По информации управления, родителей детей уведомила заведующая детского сада, что с 24 сентября он временно приостанавливает свою работу. После проведения грунтовых работ, которые займут около двух недель, дети смогут вернуться в детский сад. Приступить к грунтовым работам планируют уже 26 сентября.