{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Детсад в Красноярске закрыли из-за деформации грунта после дождей

Грунтовые работы займут две недели

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Детский сад №61 в микрорайоне Водники в Красноярске закрыли из-за смещения грунта после осадков. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в городском управлении образования.

"Были дожди, начали наблюдать за состоянием подпорной стены, грунт смещался - сделали замеры, поняли, что грунт деформируется, приняли решение о переводе детей в другие учреждения. Когда грунтовые работы завершат - дети вернутся в сад", - сообщил представитель управления.

По информации управления, родителей детей уведомила заведующая детского сада, что с 24 сентября он временно приостанавливает свою работу. После проведения грунтовых работ, которые займут около двух недель, дети смогут вернуться в детский сад. Приступить к грунтовым работам планируют уже 26 сентября.

Теги
РоссияКрасноярский край
Станцию водоподготовки построят в Старополтавском районе Волгоградской области
По словам губернатора Андрея Бочарова, это позволит обеспечить жителей качественной водой на десятилетия вперед
Читать полностью