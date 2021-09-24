На Черноморском побережье Кубани заболеваемость COVID-19 снизилась на 15% за неделю

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 на побережье Черного моря во время бархатного сезона на 15% за неделю. Об этом на брифинге в четверг заявила специалист Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

Как заселиться в отели Черноморского побережья во время пандемии

На отдых со справкой. Как заселиться в отели Черноморского побережья во время пандемии

"С 1 мая 2021 года всего на Черноморском побережье зарегистрировано 6 372 случая COVID-19, среди заболевших работники санаторно-курортных учреждений составили 68 человек, "организованных" отдыхающих - 63 человека. За последнюю неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на Черноморском побережье в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 15%", - сказала Межевая.

Она добавила, что в целом по краю очагов групповой заболеваемости коронавирусом не фиксируют. По ее словам, наибольший процент заражения приходится на "домашние контакты". Инфекционист Специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева уточнила, что эпидемическая ситуация в регионе остается напряженной.

Накануне сообщалось, что турпоток на кубанские курорты с учетом текущего бархатного сезона с начала 2021 года составил 13,6 млн отдыхающих.

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации. При противопоказаниях к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться можно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней. Работники курортной отрасли вошли в список лиц, обязанных сделать прививку от коронавируса. На сегодня привились более 60 % сотрудников.