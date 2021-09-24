Эпидпорог по ОРВИ в Татарстане превышен на 18%

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане превысила эпидпорог на 18%. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

"Показатель заболевших ОРВИ у нас в 1,3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Случаев гриппа не зарегистрировано. Вместе с тем заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями выше эпидемиологического порога на 18%", - сказала Авдонина.

Она отметила, что это пока не критичный рост, но при возрастании превышения эпидпорога в два или более раз будут вводиться ограничительные мероприятия. Пока введение ограничений не рассматривается.