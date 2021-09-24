В России заработала горячая линия Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Росстат и "Ростелеком Контакт-центр" запустили горячую линию Всероссийской переписи населения, на которую россияне смогут обратиться с любым интересующим вопросом относительно проведения переписи. На звонки граждан будут отвечать около 300 операторов, сообщила в пятницу операционный директор "Ростелеком Контакт-центра" Екатерина Филиппская.

"Сегодня стартовала горячая линия по поддержке переписи населения России по номеру 8-800-707-20-20. Поддерживаем ее мы - "Ростелеком Контакт-центр" - один из крупнейших и старейших центров нашей страны. У нас большой распределенный кол-центр, который находится в 22 городах, который обеспечивает круглосуточную поддержку по любым вопросам", - сказала она на пресс-конференции, посвященной Всероссийской переписи населения.

По словам Филиппской, для горячей линии Всероссийской переписи было обучено порядка 300 операторов, которые будут отвечать на вопросы россиян с 9 до 21 часов. В нерабочее время граждане также смогут оставить свой контактный номер телефона и данные, чтобы сотрудники центра перезвонили им в рабочее время. "В случае, если у россиян возникнут трудности с самостоятельным заполнением переписного листа, они также смогут позвонить на горячую линию, и специалист переключит их на сотрудника Росстата, который продолжит сопровождение", - подчеркнула она.

По данным информации, собранной в ходе первых часов работы контрактного центра, прежде всего россиян интересует два вопроса: какие категории граждан подпадают под перепись и существуют ли альтернативные способы пройти перепись. "Помимо возможности самостоятельного заполнения переписного листа на портале госуслуг и общения с переписчиком, у нас также будут открыты стационарные участки. Они будут в ближайшей доступности для всех граждан. Также в любом МФЦ будут открыты стационарные участки, в которых также будут дежурить волонтеры переписи", - пояснил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.