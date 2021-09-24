Около 58 тыс. студентов примут участие во Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Переписчиками в ходе Всероссийской переписи населения станут около 58 тыс. студентов разных вузов страны. Участие в мероприятии для них является абсолютно добровольным, сообщил в пятницу руководитель Росстата Павел Малков.

"Мы активизировали работу с вузами по привлечению студентов к работе переписчиками и волонтерами. Участие в переписи добровольное, поэтому мы вместе с руководством вузов убеждаем студентов в том, что участие в переписи - это важный и бесценный опыт для них. Всего студентов будет 58 тыс. из 260 тыс. переписчиков", - сказал он на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения переписи.

Руководитель Росстата также отметил, что специальные методические материалы также были подготовлены для проведения уроков о переписи в российских школах. "Мы предложили в начале октября провести в школах информационные уроки и классные часы, на которых бы преподаватели, специалисты Росстата и волонтеры - студенты и аспиранты региональных вузов - рассказали бы о Всероссийской переписи населения. Для этого уже разработаны специальные методические материалы," - сообщил Малков.

В проведении переписи также будут помогать волонтеры. Как отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, до конца сентября для сопровождения и консультирования граждан на выездных и стационарных переписных участках в МФЦ планируется привлечь более 25 тыс. человек. "Задача для нас понятная и нужная, у молодежи есть запрос на сопричастность к большим и важным для всех нас проектам. Уже готовы к работе более 19 тыс. волонтеров. До 30 сентября планируется набрать 25 140 человек", - рассказала она.

Каждый из волонтеров пройдет федеральный тренинг от Росстата 4-5 октября, после чего обучение пройдет во всех регионах страны. Они приступят к работе с 15 октября и будут работать по четыре часа в день.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.