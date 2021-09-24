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Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области

Непогода ожидается 26 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области до 26 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гидрометцентра.

"До 20:00 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 26 сентября", - говорится в сообщении.

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