Около 200 запросов на заполнение анкет могут поступать ежесекундно на платформу переписи

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Электронная система заполнения переписных листов в рамках Всероссийской переписи населения, которая будет работать на сайте госуслуг, выдерживает нагрузку в размере около 200 запросов в секунду. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"В сентябре мы провели два сеанса нагрузочного тестирования. Результат: на семи нотах обрабатываем нагрузку в 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки способны предавать таким образом более 2 млн переписных листов. В целом, система выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду. Рассчитываем повысить мощность и, если будет первый вал обращений, - постараемся его выдержать", - сказал он на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения переписи.

По словам Качанова, в рамках тестирования электронной формы переписного листа было получено более 150 замечаний и предложений, однако сейчас она уже полностью готова. "Большинство оценили электронную форму на "хорошо" и "очень хорошо", - отметил он. - Однако было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова".

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.