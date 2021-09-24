Современные лесопатрульные комплексы поступили в Вологодскую область для охраны лесов

ВОЛОГДА, 24 сентября. /ТАСС/. Противопожарная служба Вологодской области получила оборудование для тушения природных пожаров. В ее распоряжение поступили современные лесопатрульные комплексы, а также вездеход и квадрокоптер, сообщил в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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"Вручил областной противопожарной службе оборудование для тушения ландшафтных пожаров. На вооружение поступили современные лесопатрульные комплексы, вездеход, квадрокоптер с тепловизором, плавающие и высоконапорные мотопомпы", - написал губернатор на своей странице во "Вконтакте".

Прошедшим летом из-за жаркой, сухой погоды у пожарных было много работы, но они выстояли: потушили 100 палов травы, два затяжных торфяных и 45 лесных пожаров. Новое оборудование станет хорошим подспорьем для пожарных, отметил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, сразу шесть новых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ "Фермер" поступили в противопожарную службу региона. Машины оснастили емкостью объемом 500 л, пожарной мотопомпой, комплектом рукавов и пожарно-техническим оборудованием, бензопилой и шанцевым инструментом, а также пятью комплектами ранцевых огнетушителей "Ермак" емкостью 18 л. Машина с экипажем на борту может добраться в труднодоступную местность и потушить очаг возгорания. Новинкой для службы стал вездеход "Вея", родственник "Трэкола". Вездеход на колесах повышенной проходимости предназначен для доставки восьми пожарных и перевозки оборудования.

Также поступило оборудование, необходимое для тушения лесных и торфяных пожаров - 16 плавающих и 27 высоконапорных мотопомп, девять надувных емкостей, 313 ранцевых огнетушителей, две палатки и семь бензогенераторов. Помимо этого, в распоряжение пожарных поступил квадрокоптер со встроенным тепловизором, он предназначен для разведки местности, обнаружения открытых и скрытых пожаров, с его помощью можно также искать потерявшихся в лесу людей. Техника и оборудование будут направлены на дооснащение действующей базы по тушению торфяных пожаров в Вологде, оснащение аналогичной новой базы в Череповце и создание пяти межрайонных пунктов в Устюженском, Кирилловском, Сокольском, Тотемском, Великоустюгском районах.

Помимо этого, за последние два года управление МЧС России по Санкт-Петербургу безвозмездно передало службе в Вологодской области 24 пожарных и оперативных автомобиля. Их также распределят по районам области. На сегодня противопожарная служба области - это 106 подразделений с личным составом почти 1 тыс. человек. Новую технику получили и сотрудники ГУ МЧС - пожарная автоцистерна "Урал" отправится на службу в Сямженский район, а катер "Альянс" будет патрулировать акваторию Белого озера.