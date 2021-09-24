Кировская область получит на досрочное расселение аварийного жилья 2,7 млрд рублей

КИРОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Кировской области на досрочное финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья. До конца 2023 года новое жилье получат 4 339 жителей региона, на эти цели область получит 2,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства области в пятницу.

"Правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - одобрило заявку Кировской области на досрочное финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Кировская область получит для переселения 2,7 млрд рублей, софинансирование регионального бюджета составит 27,02 млн рублей. Таким образом, программа переселения, рассчитанная до 2025 года, будет выполнена досрочно, и уже к концу 2023 года из аварийного жилья переселят 4 339 жителей Кировской области", - говорится в сообщении.

Сразу после завершения программы регион приступит к реализации новой и расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. На сегодняшний день в Кировской области 339 домов, которые признали аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Их площадь составляет более 137 тыс. кв. м, здесь проживают 6,4 тыс. человек.