Свыше 220 классов в школах закрыли на карантин по коронавирусу в Пермском крае

ПЕРМЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 220 классов закрыли на карантин по коронавирусу в школах Пермского края, также закрыли группы в 46 детских садах и 22 ссузах, сообщил журналистам в пятницу глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

"На 20 сентября был закрыт на карантин 221 класс в 124 школах. Контактных 5 524 человека. В 46 детских садах 63 группы закрыты, контактных 1 175 детей. В 22 средних специальных учреждениях 36 закрытых на карантин групп, 803 контактных", - сказал Костарев.