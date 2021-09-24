Игорную зону "Красная Поляна" планируется развивать до международного центра развлечений

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Расширение игорной зоны "Красная Поляна" в горах Сочи будет проводиться ежегодно, руководство планирует запускать по одному-два новых объекта в год. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор по развитию игорной зоны Дмитрий Анфиногенов.

"В горном кластере Сочи мы планируем запускать по одному-два заведения в год. Так, весной 2021 года открыли полноценный театр на втором этаже "Казино Сочи" - это только начало. В будущем планируем расширение казино "Бумеранг", открытие ресторана "Джентльмены" на курорте "Роза Хутор", запуск нового зала игровых автоматов", - сказал он.

Собеседник подчеркнул, что игорную зону планируют развивать до уровня крупнейшего международного центра развлечений.

В пресс-службе игорной зоны уточнили, что казино "Красной Поляны" стали самыми узнаваемыми в России. Исследование проводила компания "Михайлов и Партнеры. Аналитика". По данным компании, 73% опрошенных респондентов узнают игорную зону "Красная Поляна". Игорная зона "Янтарная" в Калининградской области набрала 28%, "Приморье" - 24%.

"Большинство россиян опроса считают, что наиболее позитивным имиджем обладают игорная зона "Красная Поляна" и строящийся "Золотой Берег". В случае с "Золотым Берегом" это объясняется высоким индексом ожидания открытия. Игорная зона "Красная Поляна" является самым раскрученным и популярным брендом, вызывающим доверие у аудитории. В то время как представления о "Золотом Береге" сформированы на основе информации из новостей", - рассказали ТАСС в пресс-службе зоны, ссылаясь на данные исследования.

Отмечается, что большая часть посетителей зоны - это мужчины, жители Москвы, в возрасте 26-40 лет с доходом более 80 тыс. рублей.

О зоне

Игорная зона "Красная Поляна" находится в Сочи, ее создали в 2016 году. В ее состав входят три заведения: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг". В состав игорной зоны входят также театр, гостиница "Бонус", несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка Wow Arena. С 2017 года игорную зону "Красная Поляна" посетили свыше 2,5 млн человек из 170 стран мира, также провели около 40 крупных турниров.