Луговой мотылек повредил урожай в семи районах Курганской области

ТАСС, 24 сентября. Луговой мотылек повредил урожай льна и пшеницы в семи районах Курганской области. В некоторых случаях ущерб составляет от 10% до 15% основного урожая, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона, отвечая на запрос ТАСС.

"В 2021 году ранняя и теплая весна, жаркое и засушливое лето способствовали активному размножению и распространению лугового мотылька. При обнаружении активного лета мотылька специалистами по защите растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Курганской области были высланы сигнализационные сообщения", - сообщили в департаменте, уточнив, что в регионе от распространения лугового мотыля пострадали семь районов.

По данным департамента, в Сафакулевском районе гусеницы лугового мотылька повредили 8 тыс. га посевов льна, ущерб составил 15% от основного урожая. В Щучанском районе повреждено 1,54 тыс. га посевов льна, предварительный ущерб составил 10% от основного урожая. В Притобольном районе повредило 30% посевов пшеницы на площади 70 га. Также от мотыля пострадали посевы льна в Целинном, Половинском, Петуховском и Шумихинском районах.

Распространение лугового мотыля находится на контроле департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах проживают около 40% населения. Область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.