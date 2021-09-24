Почти 70% россиян планируют принять участие во Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 70% россиян заявили о намерении принять участие во Всероссийской переписи населения в 2021 году. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, опираясь на данные нового исследования службы.

Опрос россиян проводился на базе панели Mail.Ru Group в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в сентябре.

"Около 69% опрошенных планируют принять участие в переписи, еще 19% определятся непосредственно перед переписью, и лишь 4% однозначно и категорично не намерены участвовать. Процент тех, кто точно не хочет принимать участие, один из самых низких за все опросы с 2020 года ", - заявил он на пресс-конференции, посвященной Всероссийской переписи населения.

При этом 56% респондентов планирует принять участие в переписи через портал "Госуслуги", в то время как 29% намерены ждать прихода переписчика. Еще 10% граждан планируют посетить стационарный участок переписи. "56% россиян готовы пройти перепись на портале госуслуг. При этом появилась интересная деталь - в основном, это женщины. Мужчины, наоборот, хотят дождаться переписчиц. Может быть, перепись поможет кому-то найти любовь", - прокомментировал Смелов.

В целом, как показал опрос, около 48% россиян осведомлены о переписи: 63% знают даже дату ее старта, в то время как только 13% слышали о ней впервые. "Это самый высокий показатель осведомленности за весь период исследования с лета 2020 года. Уровень неосведомленности на момент первого переноса даты переписи достигал 72%", - пояснили в Росстате. Необходимость переписи для страны отмечают 65% опрошенных, доля таких людей за последние три месяца выросла за счет аудитории 18-24 лет. Не согласны с полезностью переписи только 13%, этот процент остается стабильным с августа 2020 года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года. Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.