В Татарстане могут снова ввести ограничения при снижении темпов вакцинации от коронавируса

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Введение ограничительных мероприятий не исключается в Татарстане, если темпы вакцинации от коронавируса снизятся, а заболеваемость будет расти. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

"Введение каких-либо ограничительных мер не планируется. Но это не исключается, если вакцинация будет идти не совсем активно, и если мы будем видеть, что рост заболеваемости пошел, и это может грозить какими-либо перегрузками системе здравоохранения", - сказала она.

Какие именно ограничения могут вернуть, в Роспотребнадзоре не уточнили. На сегодняшний день в регионе самоизоляция для лиц в возрасте старше 65 лет носит рекомендательный характер. Проведение массовых мероприятий разрешили только при одобрении оперштаба и Роспотребнадзора. В республике действует масочный режим.

Также в конце мая правительство Татарстана разрешило работать барам, кафе и ресторанам после полуночи, если все их сотрудники прошли вакцинацию. Нужно было подавать заявки в местный Роспотребнадзор и после их проверки выдавались разрешения. Всего в Казани такие одобрения получили 16 заведений. Выдачу разрешений на работу заведений общепита после полуночи приостановили в Татарстане 7 июля из-за ухудшения эпидобстановки и пока не возобновлялась.

За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего заразились более 26 тыс. человек. На сегодняшний день в регионе вакцинировались от коронавируса 1 071 796 человек, из них 933 654 получили вторую дозу прививки. Всего в регионе привились более трети взрослого населения.