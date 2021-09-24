В Омске к 2024 году будет работать шесть школьных кванториумов

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Шесть школьных кванториумов появятся в Омске к 2024 году, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области. Первый из них открылся в начале этого учебного года.

"В Омске открылся первый школьный кванториум. До 2024 года мы создадим еще пять таких технопарков в городских школах и гимназиях. Посещать занятия в них смогут не только ученики непосредственно тех школ, где они расположены, но и других учреждений. Так мы постепенно охватим всю территорию города", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Омской области, министра образования региона Татьяну Дернову.

По ее словам, открытие технопарков поможет выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по подготовке кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики России. "Это задача не одного дня, и начинать ее решение нужно с профориентации и с совершенствования практической подготовки по информатике, физике, химии, биологии. Еще одна задача, которая решается с помощью открытия подобных технопарков, - это вовлечение детей в дополнительное образование", - сказала министр. Она отметила, что сегодня благодаря реализации нацпроекта "Образования" дополнительным образованием в регионе охвачено 75% детей.

Первый школьный кванториум в Омске открылся в начале сентября в школе № 77 города Омска. "Здесь изучают беспилотную авиацию, законы аэродинамики, основы радиоэлектроники и схемотехники, программирование микроконтроллеров, заниматься конструированием беспилотных летательных аппаратов", - отметили в пресс-службе. Направление выбрано не случайно - в Омске размещено большое количество оборонительных предприятий, специализирующихся на авиа- и ракетостроении, в том числе ПО "Полет", производящее ракетоносители "Ангара".

Еще пять кванториумов будут открыты в школах № 151 (2022 год), № 4 (2023 г.), 139, 63 и 107 (2024 г.). Деятельность технопарков направлена на развитие естественнонаучной и технической грамотности школьников и популяризацию инженерных профессий. Современное техническое оснащение классов и лабораторий помогут заинтересовать детей этими предметами и закрепить их знания на практике.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. В состав нацпроекта входит в том числе федеральный проект "Молодые профессионалы", целью которого является повышение конкурентоспособности профобразования.