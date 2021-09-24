Более 45 тыс. детей отдохнули в летних лагерях в Томской области в этом году

ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Количество детей, которые смогли отдохнуть в летних лагерях и оздоровительных санаториях в Томской области в 2021 году, по сравнению с прошлым годом выросло на 12,5% и превысило 45 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"За прошедший летний сезон 45 652 ребенка были охвачены всевозможными формами организованного отдыха - от санаторных и профильных смен до походов. Для детей работали 417 детских лагерей, санаториев, дневных площадок, лагерей труда и отдыха, палаточных лагерей, в которых прошли оздоровительные, языковые, профориентационные, спортивные, творческие, патриотические, экологические смены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году на территории региона в детской оздоровительной кампании приняли участие порядка 40 тыс. детей. Она проходила в особом режиме: из-за пандемии коронавируса досуг детей организовали в онлайн-формате.

На летнюю оздоровительную кампанию из областного бюджета направили почти 170 млн рублей. При этом летом 2021 года в лагерях смогли отдохнуть почти 18 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатные путевки в лагеря предоставлялись детям из малоимущих, многодетных, опекунских семей, а также воспитанникам социальных учреждений.

"Уверен, каждый ребенок смог найти себе смену по душе и интересу. Для организаторов такой масштабный и всесторонний отдых детей - большая, ответственная и командная работа. Знаю, что в каждую смену руководители лагерей, педагоги и вожатые старались вложить все свои знания, профессионализм и любовь", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Жвачкина.