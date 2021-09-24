На Кубани закрыли две школы из-за выявленных случаев коронавируса

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом выявлены в двух школах в Геленджике и Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Учащихся направили на самоизоляцию, школы закрыли, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в пятницу.

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"В Геленджике и Усть-Лабинском районе закрыты по одной школе из-за выявленных случаев COVID-19. Ученики находятся на самоизоляции. За это время в учреждениях проведут дополнительную санитарную обработку помещений", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что в регионе также закрыли 70 групп в 37 детских садах, 197 классов в 86 школах и девять групп в пяти колледжах и техникумах региона.

За прошедшие сутки в регионе выявили 223 случая COVID-19. Всего за время пандемии подтвердились 72 590 случаев коронавируса, 52 097 человек выздоровели и выписаны из больниц. Зафиксировали 6 026 летальных исходов.

