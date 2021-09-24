В Подмосковье развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дополнительный конечный фонд будет развернут в Московской области из-за увеличения числа больных с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения региона.

"Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. На это повлияло окончание сезона отпусков, начало нового учебного года, а также сезонный рост простудных и вирусных заболеваний. Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.