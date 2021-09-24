Минцифры к 2023 году обеспечит получение 177 госуслуг без бумажных документов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Минцифры России к началу 2023 года планирует перевести 177 социально-значимых госуслуг в электронный формат без предоставления документов, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах форма "Проф-IT" в Нижнем Новгороде заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

"Мы для себя сформулировали некую концепцию - нулевой вход, нулевое ожидание и ноль документов на выходе <…> Все услуги должны быть переведены в электронный формат, регионы к [1 января 2023 года] должны подключиться ко всем этим услугам и оказывать их", - сказал собеседник агентства.

Во время выступления на пленарном заседании Качанов отметил, что перечень составили на основании статистики, согласно которой эти услуги запрашиваются жителями страны более 100 тыс. раз в год.

"Гражданину, чтобы обратиться за услугой, не нужно предоставлять ничего, <…> он, условно, должен, взяв данные из своего цифрового профиля, обратиться за услугой. Дальше фактически "вкалывают" роботы, и решение [можно] автоматически принять. Результат оказания услуги тоже должен быть цифровым", - пояснил Качанов.

Всероссийский форум региональной информатизации "Проф-IT". Форум является центральной площадкой обсуждения вопросов развития регионов, в котором участвуют руководители региональных органов власти, представители федеральных органов власти и экспертного сообщества.