Молодежь Италии возобновила начатые Гретой Тунберг пятничные акции в защиту климата

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Молодые активисты - студенты и школьники - приняли участие в акциях в защиту климата "Пятница во имя будущего" в нескольких городах Италии, включая Рим, Турин, Венецию, Бари и другие. Как отмечает в пятницу новостной канал Rai News 24, акция, у истоков которой стояла шведская активистка Грета Тунберг, возобновилась после перерыва, связанного с пандемией.

Как объявили в пятницу представители итальянского оргкомитета, 1 октября в Милане планируется крупная манифестация, в которой примет участие и сама Тунберг, уже переставшая быть школьницей, но продолжающая агитационную работу по борьбе с климатическими изменениями.

Примечательно, что с 28 сентября по 2 октября в Милане планируется организованный в рамках председательства Италии в Группе двадцати молодежный съезд, посвященный проблемам климата. Предполагается, что это мероприятие будет предшествовать запланированному в Глазго в ноябре саммиту 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Однако по словам представителей оргкомитета "Пятница во имя будущего", они не будут участвовать в миланском мероприятии. По их заявлению, правительство "игнорировало" это движение. Но 1 октября планируется крупная акция с Тунберг, чье выступление анонсировано на подготовительном к COP-26 молодежном съезде.

Борьба с климатическими изменениями заявлена как один из приоритетов повестки дня председательства Италии в Группе двадцати, о чем премьер-министр Марио Драги в очередной раз сказал в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в пятницу.