Около 50% бюджета переписи населения в России потратят на оплату труда ее организаторов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около половины бюджета, заложенного на проведение Всероссийской переписи населения, будет потрачено на оплату труда тех, кто занимается ее организацией и проведением. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Наша перепись - одна из самых дешевых в мире. Даже при условии, что мы потратим на нее 32 млрд рублей, эта цифра заложена в бюджете, по итогу может быть меньше. При этом стоит учитывать, что практически 50% всех этих денег - это оплата труда тех, кто задействован в переписи", - заявил он на пресс-конференции, посвященной Всероссийской переписи населения.

По словам Смелова, еще около 8 млрд было потрачено на то, чтобы оснастить всех переписчиков планшетными компьютерами. Впоследствии эти планшеты будут переданы в другие органы исполнительной власти для использования их в работе.

Замглавы Росстата также отметил, что траты на проведение переписи не должны вызывать негативных эмоций у населения, так как ее необходимость обусловлена потребностями всей страны. "Чтобы понять, где строить больницы, где сколько людей проживают, куда направлять лекарства, нужно провести перепись. Потому что административные данные, к сожалению, зачастую не актуальны. Уточнить их может только перепись", - заключил он.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608", которым установлены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.