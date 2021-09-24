Синоптики предупредили о заморозках и дождях в регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки до минус пяти градусов в ряде регионов Уральского федерального округа до 27 сентября. Также в регионах ожидаются туманы, дождь и мокрый снег, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 25 сентября] переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Температура воздуха ночью плюс один-шесть градусов, местами заморозки до минус четырех, днем - 11-16 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По его данным, в Свердловской области температура воздуха к началу недели опустится с 11-16 до четырех-девяти градусов, заморозки до минус четырех градусов продержатся до 27 сентября. В Челябинской области, по данным местных синоптиков, температура воздуха в ближайшие три дня составит 6-18 градусов, в субботу местами потеплеет до 21 градуса, заморозки ожидаются в субботу и понедельник ночью до минус 5 градусов, возможны дожди и порывы ветра до 17 м/с. В Курганской области заморозки также продлятся до 27 сентября, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-17 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидаются небольшие дожди, мокрый снег, ночью похолодает до минус четырех градусов, а температура воздуха днем не превысит 13 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе ночью похолодает до минус пяти градусов, а дневные температуры не превысят девяти градусов, существенных осадков не ожидается. В Ямало-Ненецком автономном округе ночью в ближайшие три дня похолодает до минус пяти, температура днем составит три-восемь градусов, без осадков.