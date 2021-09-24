Глава Верховного суда заявил, что в России прекращают дела в отношении 23% подсудимых

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские суды прекращают уголовные дела в отношении 23% подсудимых. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на прошедшем в режиме онлайн совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"В первом полугодии этого года судами РФ осуждено 293,6 тыс. лиц или 76%, а прекращено уголовное преследование в отношении 87,2 тыс. лиц или 23%, - сообщил Лебедев. - Эта цифра - 23% лиц, в отношении которых дела прекращены судом - остается неизменной все последние годы".

Наказание в виде лишения свободы, заметил он, назначено 29% осужденных, из которых 72% имели неснятые и непогашенные судимости. При этом судами было удовлетворено 47% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, 54% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 47% ходатайств о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

"Судами РФ продолжается системная и последовательная работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, в связи с чем численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 сентября этого года составила 471 тысяч 490 лиц - на 11 тысяч 432 лица меньше, чем на 1 января текущего года", - сообщил председатель ВС.

Лебедев отметил также, что в первом полугодии этого года из 48,6 тыс. всех поступивших в суды ходатайств о заключении под стражу судам удовлетворено 43,4 тыс. или 89%, а отказано в удовлетворении 5,2 тыс. ходатайств или 11%.

"78% лиц, которым избрана эта мера пресечения, обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а 53% имели судимости", - заметил председатель ВС.