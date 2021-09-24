Попова заявила, что в России уже начался сезон гриппа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сезон гриппа в России уже начался, в этом году первые случаи заражения выявили еще в конце июля, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ <...>, групповая заболеваемость [фиксировалась] в августе и в разных субъектах РФ", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что необходимо вакцинироваться, чтобы не заразиться гриппом и ковидом одновременно.