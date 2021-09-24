Норвегия снимет ограничения на въезд в страну в три этапа

ХЕЛЬСИНКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Норвегия с 25 сентября начнет снимать ограничения на въезд в страну, введенные в ответ на распространение коронавируса, этот процесс будет проходить в три этапа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба норвежского правительства.

"Правительство будет снимать ограничения в три этапа. Первый начнется 25 сентября в 16:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

В ходе первого этапа страна полностью откроется для граждан стран Европейской экономической зоны и постоянно проживающих там, а также для Великобритании и Швейцарии. Кроме того, в эту группу также войдут жители маленьких стран за пределами Европейской экономической зоны, которые будут отдельно определены норвежскими властями. Необходимость сдавать тест при въезде сохранится для приезжающих из стран со сложной эпидемической ситуацией, при этом полностью вакцинированные будут освобождены от тестов и карантина.

Решение о начале второго этапа и открытии страны для большего числа государств, в частности из списка третьих стран, составленного ЕС, уточнил кабмин, будет приниматься во второй половине октября.

Пока неизвестно, когда страна планирует начать третий этап, но предполагается, что с его стартом будет отменено требование о наличии ПЦР-теста у въезжающих, власти также определят, какие требования при въезде будут действовать к тому моменту.

В пятницу кабмин Норвегии принял решение с 25 сентября снять большинство ограничений, введенных в стране на фоне пандемии. Страна перейдет к модели "нормальная жизнь при сохранении мер повышенной готовности" (продолжат действовать требования к гигиене, а власти будут следить за развитием ситуации и при ее изменении принимать ограничительные меры).