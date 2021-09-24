Более 10 сел в Сочи подключат к канализации после ее модернизации

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Сочинский "Водоканал" модернизирует очистные сооружения канализации (ОСК) "Лазаревские", что позволит подключить к системе более 10 населенных пунктов Лазаревского района Сочи с общим населением 90 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор предприятия Антон Денисов.

"Очистные сооружения канализации "Лазаревские" подвергнутся крупной модернизации, что позволит обеспечить качественным канализованием население более десятка сел данного района. Кроме того, значимые улучшения создадут резерв мощности ОСК для дальнейшего перспективного развития всей территории", - сказал Денисов.

Очистные сооружения "Лазаревские" были построены и запущены 40 лет назад и за это время ни разу не подвергались реконструкции. Износ оборудования составляет порядка 80%.

Проектная мощность сооружений составляет более 17 тыс. кубометров в сутки. В настоящее время этого уже недостаточно, чтобы обслуживать население, особенно это заметно в пик курортного сезона. Отсутствие резерва мощности не позволяет Лазаревскому району полноценно развиваться.

"В рамках модернизации запланировано строительство современного комплекса ОСК с увеличением их производительности до 35 тыс. кубометров в сутки. Реконструкции подвергнутся сооружения механической и биологической очистки, блок обеззараживания. Будут возведены новые сооружения доочистки", - добавил собеседник агентства.

Проблема коммунальных сетей в Сочи стоит наиболее остро: износ сетей водоснабжения, водоотведения и канализации составляет порядка 80%. На трубах часто случаются аварии, без воды остаются целые микрорайоны. В рамках программы "Новый Сочи" до 2030 года на курорте намерены построить и реконструировать 206 социальных и инженерных объектов.