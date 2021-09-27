Воздвижение Креста Господня: история, смысл и традиции праздника

Воздвижение Креста Господня связано с легендой об обретении Креста, на котором был казнен Иисус. По иудейским правилам, орудие казни оставляли в гробнице. Однако, согласно преданию, апостолы положили крест своего Учителя рядом с двумя крестами, на которых распяли разбойников, неподалеку от места погребения Христа. Для поиска главной святыни христианства римский император Константин Великий (272–337) организовал археологическую экспедицию. Раскопки возглавила его мать, царица Елена. Дата обретения Честного Креста точно не известна, чаще ее относят к 326 году.

Обретенную реликвию разделили на две части. Одну оставили в Иерусалиме, другую отправили в Константинополь. История иерусалимского фрагмента обрывается в 1187 году, когда крестоносцы взяли его с собой на битву с армией Саладина. Судьба константинопольской части тоже остается под вопросом. По одной из версий, ее во время разграбления византийской столицы в 1204 году выкрали венецианцы и затем перепродали. По другой — святыня хранилась в Константинополе до прихода турок в 1453 году. По третьей версии — Крест постоянно дробился, поэтому его частицы можно встретить в самых разных уголках Европы.

В России считается, что частицы Креста Господня хранятся в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иванове. А в 2006 году частицу Креста даже отправили на околоземную орбиту.