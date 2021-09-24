Свыше 2,5 тыс. школьников Татарстана подали заявки на обучение в Лицее Академии Яндекса

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. школьников Татарстана в 2021 году подали заявки на бесплатное обучение программированию в Лицее Академии Яндекса. Это один из самых высоких показателей среди регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

"В этом году 2 596 школьников Татарстана подали заявки на бесплатное обучение программированию в Лицее Академии Яндекса. Это один из самых высоких показателей среди регионов", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы поступить в Лицей Академии Яндекса, школьникам нужно было до середины сентября заполнить анкету и пройти тестирование на сайте проекта. Тех, кто успешно пройдет первый этап, ждало собеседование с преподавателем.

В Татарстане программа для бесплатного обучения школьников IT-сфере работает уже пятый год, за это время заявки на поступление подали 7 493 школьника из республики, среди них 1 134 успешно прошли собеседование, их зачислили в Лицей Академии Яндекса. В среднем двухлетнюю программу Лицея заканчивают порядка 50% поступивших.

Как рассказали в Академии Яндекса, с 2017 года число заинтересовавшихся обучением в лицее школьников выросло в четыре раза - с 725 человек в 2017 году до 2 596 человек в 2021 году. В Татарстане проект работает в 12 городах на 27 площадках, три из них присоединились к Лицею Академии Яндекса только в 2021 году: МБОУ "Лицей №2 им. ак. К. А. Валиева, г. Мамадыш", МАОУ "Лицей-интернат №7 в Казани, ГАПОУ Альметьевский политехнический техникум" (IT-Куб) в Альметьевске.

Обучение по программе, разработанной экспертами Яндекса, длится два года. Школьники пробуют свои силы в разработке веб-приложений, чат-ботов, пользовательских интерфейсов. Выпускники лицея могут устроиться на стажировку или начать работать на junior-позиции в IT-компании.

О лицее

Лицей Академии Яндекса (ранее - Яндекс.Лицей) - бесплатная двухгодичная программа по обучению школьников основам промышленного программирования, разработанная экспертами компании. Лицей Академии Яндекса принял первых учеников осенью 2016 года. Проект поддержали региональные министерства и ведомства, которые курируют образование и сферу IT. Сегодня в нем участвует более 160 городов России и Казахстана. В прошедшем учебном году в нем учились более 10 тыс. школьников. Обучение бесплатное.

Академия Яндекса помогает школьникам и студентам, которые увлекаются технологиями, освоить востребованные IT-профессии по программам, разработанным экспертами компании. Академия реализует комплексный подход Яндекса к IT-образованию - от обучения базовым навыкам до самых востребованных сегодня специальностей, и объединяет несколько образовательных проектов.