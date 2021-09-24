Музеи Чувашии 25 сентября будут работать бесплатно для вакцинированных от ковида жителей

ТАСС, 24 сентября. Власти Чувашии проведут 25 сентября акцию "Культпоход в музей", в ходе которой смогут вакцинированные от коронавируса жители смогут бесплатно посетить музеи региона, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

"25 сентября в Чувашии впервые пройдет акция "Культпоход в музей". <…> Вход в музеи на безвозмездной основе будет доступен только по QR-коду вакцинированного от COVID-19 с портала "Госуслуги". То есть ознакомиться с экспозициями и выставками смогут лишь те, кто сделал прививку от коронавируса", - отмечается в сообщении.

По словам директора Национального музея республики Ирины Меньшиковой, участники акции смогут в том числе посетить в музее выставку "Оборонительные рубежи Чувашии - подвиг в тылу", а также экспозицию "Созидающий красоту в камне", посвященную 290-летию архитектора Петра Егорова, которая расположена на бульваре Купца Ефремова. Кроме того, для вакцинированных посетителей будет работать выставка Музея воинской славы республики и другие экспозиции.

Глава Чувашии Олег Николаев 20 сентября на еженедельном совещании в правительстве предложил активнее внедрять цифровые сервисы для популяризации вакцинации. Он призвал кабинет министров подумать о применении QR-кодов вакцинированных от коронавируса при посещении учреждений общественного питания, культуры, массовых мероприятий. По его мнению, это даст возможность запустить программу лояльности для таких посетителей.

"Мы решили, что такую систему нужно апробировать как можно скорее. Если акция понравится жителям нашей республики, в перспективе к ней присоединятся и театрально-концертные учреждения", - приводятся в сообщении слова министра культуры Чувашии Светланы Каликовой.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 33 470 случаев коронавируса. Выздоровели 30 305 человек, умерли 2 248 пациентов с подтвержденной инфекцией.