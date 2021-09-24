Омская область в 2022 году увеличит объем средств на инициативные проекты сельских жителей

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области выделят в 2022 году на реализацию инициативных проектов граждан 50 млн рублей, что в 2,5 раза больше показателей текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минфина. Претендовать на участие в конкурсе могут только жители сельских районов, для которых особенно актуально повышение благоустройства поселений.

В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ планирует развивать и популяризировать механизм инициативного бюджетирования, при котором граждане лично предлагают проекты и участвуют в их проработке.

"Отбор проектов на 2022 год стартует уже сейчас. По решению губернатора Омской области Александра Буркова, объем софинансирования инициативных проектов из областного бюджета планируется существенно увеличить - с 20 млн рублей в 2021 году до 50 млн рублей в 2022 году. С 18 октября по 9 ноября 2021 года региональный Минфин будет принимать заявки от муниципальных образований, которые на своем уровне отберут лучшие инициативы граждан", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что в текущем году на участие в конкурсе было заявлено 35 проектов, из которых было отобрано 15 инициатив. Это проекты, направленные на благоустройство общественных территорий, устройство тротуарных дорожек, возведение детских игровых площадок, и получившие наибольшую поддержку населения.

"В 2022 году мы расширяем типологию инициативных проектов, которые могут быть поддержаны из областного бюджета, добавляем такие направления, как обустройство мест захоронения, устройство спортивных площадок и стадионов, обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также проведение спортивных и культурных мероприятий, - цитирует пресс-служба министра финансов региона Вадима Чеченко. - Таким образом, у граждан появится гораздо больше возможностей реализовать различные свои инициативы с учетом поддержки из областного бюджета".