На Ставрополье планируют привить от гриппа более 1,4 млн человек

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Медики Ставрополья привьют от гриппа более 1,4 млн человек перед началом сезонного подъема заболеваемости. В регион поступило уже больше трети необходимой вакцины, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"В прошлом году мы привили 1,6 млн человек, в этом году стоит задача привить против гриппа 1 млн 415 тыс. человек. Уже получено краем более 667 тыс. доз вакцины, причем вакцина разная, в том числе и вакцина для пожилого населения. Дефицита вакцины нет, было бы желание населения", - сказал он.

Ранее в краевом управлении Роспотребнадзора сообщали, что в предыдущий период сезонного подъема заболеваемости на Ставрополье вирусы гриппа не регистрировались. По информации краевого министерства, сейчас штаммы гриппа уже выявляют на юге России. Вакцинация поможет избежать излишней нагрузки на отрасль здравоохранения.

"В этом году избежать гриппа вряд ли удастся, потому что уже выявлены штаммы на юге России - в Крыму, Краснодарском крае. Если население включится [в процесс иммунизации] активно, как в прошлом году, уверен, нам удастся избежать микса инфекций - коронавируса и гриппа. Если произойдет вспышка гриппа, нам придется открывать дополнительные койки, это будет дополнительной нагрузкой на медицинскую отрасль, на бюджет, будем нести неоправданные потери", - сказал он.

По информации пресс-службы губернатора края, на Ставрополье вакцинацию против гриппа прошли уже 109,5 тыс. человек.