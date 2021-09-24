Вьетнамская компания заявила об успешном производстве первой партии вакцины "Спутник V"

"Мы рады сообщить об успешном производстве первой партии вакцины "Спутник V" во Вьетнаме. Эта партия была проанализирована и оценена российской стороной на соответствие требованиям стандарта", - заявил в пятницу президент Vabiotech До Туан Дат.

По его словам, согласно утвержденному плану, вакцина "Спутник V" производства Vabiotech будет использоваться в национальной программе иммунизации. "Эта первая партия вакцины поможет вьетнамцам вскоре получить доступ к качественному источнику вакцины, что будет способствовать эффективной борьбе с эпидемией COVID-19", - отметил президент вьетнамской фармакомпании.

В июле 2021 года Vabiotech выпустил тестовую партию "Спутник V", которая получила положительное заключение на соответствие стандартам качества по итогам проверки в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В настоящий момент Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Vabiotech активно осуществляют процесс технологического трансфера. Как сообщалось ранее, рассматривается возможность передачи вьетнамской стороне технологии производства российской вакцины для ее выпуска во Вьетнаме в объеме до 100 млн доз в год.

"Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта, став одной из первых иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике. По состоянию на 24 сентября вьетнамский Минздрав лицензировал всего восемь вакцин против COVID-19. Помимо "Спутника V" на территории республики разрешено использование американских препаратов Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, британско-шведской вакцины AstraZeneca, китайской Vero Cell, кубинской Abdala и производимой в Объединенных Арабских Эмиратах вакцины Hayat-Vax.