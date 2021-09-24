Вьетнамская компания заявила об успешном производстве первой партии вакцины "Спутник V"

ХАНОЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech сообщила об успешном производстве на своих мощностях первой партии вакцины "Спутник V".
"Мы рады сообщить об успешном производстве первой партии вакцины "Спутник V" во Вьетнаме. Эта партия была проанализирована и оценена российской стороной на соответствие требованиям стандарта", - заявил в пятницу президент Vabiotech До Туан Дат.
По его словам, согласно утвержденному плану, вакцина "Спутник V" производства Vabiotech будет использоваться в национальной программе иммунизации. "Эта первая партия вакцины поможет вьетнамцам вскоре получить доступ к качественному источнику вакцины, что будет способствовать эффективной борьбе с эпидемией COVID-19", - отметил президент вьетнамской фармакомпании.
В июле 2021 года Vabiotech выпустил тестовую партию "Спутник V", которая получила положительное заключение на соответствие стандартам качества по итогам проверки в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В настоящий момент Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Vabiotech активно осуществляют процесс технологического трансфера. Как сообщалось ранее, рассматривается возможность передачи вьетнамской стороне технологии производства российской вакцины для ее выпуска во Вьетнаме в объеме до 100 млн доз в год.
"Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта, став одной из первых иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике. По состоянию на 24 сентября вьетнамский Минздрав лицензировал всего восемь вакцин против COVID-19. Помимо "Спутника V" на территории республики разрешено использование американских препаратов Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, британско-шведской вакцины AstraZeneca, китайской Vero Cell, кубинской Abdala и производимой в Объединенных Арабских Эмиратах вакцины Hayat-Vax.