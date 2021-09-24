Глава Мордовии счел необходимым создать единый реестр патентов в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Избранный главой Мордовии Артем Здунов предложил создать в России единый реестр патентов, что позволит в дальнейшем сократить число судебных разбирательств из-за нарушений прав интеллектуальной собственности. Вопрос обсудили в пятницу на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности в Совете Федерации.

"Все работы, результаты интеллектуальной деятельности должны собираться в единую систему учета результатов НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС). Мы должны знать, что и где у нас делается, особенно за государственные деньги. Должен быть создан единый реестр патентов. [Иначе] потом это уходит в судебные разбирательства, а узких экспертов, которые могут определить, нарушил патент разработчик или нет, достаточно мало и они дорогие", - сказал Здунов.

Он отметил, что единый реестр позволит разработчикам быть уверенными в том, что результат их труда в дальнейшем можно будет запатентовать. "У разработчиков не будет никаких сомнений, занимаются ли они работой, которая может потом быть запатентована, или занимаются ошибочной работой и будут потом в судах проводить все свое полезное время", - отметил Здунов.

Также Артем Здунов предложил организовать в России на государственном уровне обучение предпринимателей изобретательской деятельности.

"У нас много образовательных программ, в том числе по линии Минэкономразвития РФ, в основном по малому бизнесу. На это выделяются средства в каждом регионе. Если обучение по изобретательской деятельности, по постановке на учет патентов будет походить на государственной основе, в университетах, если это будет государственная политика, мы серьезно продвинемся. Мы такое обучение в регионе уже начали. Считаю, это обязательно даже со школы нужно делать, потому что предприниматели оказываются не подготовленными к этому рынку", - сказал глава региона.

Он отметил, что необходимо активно распространять международный детский конкурс "Школьный патент - шаг в будущее". "Считаю, что он должен быть по РФ распространен. Он помогает выявить резервы в молодежной среде, растит общую культуру", - добавил Здунов.

По данным правительства Мордовии, республиканская промышленность ориентирована на наукоемкое, высокотехнологичное производство. Доля инновационной продукции достигает 25%. В Мордовии сформирована структура инновационного развития, которая включает автономное учреждение "Технопарк-Мордовия", Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, фонды поддержки инновационного бизнеса, бизнес-инкубатор, а также Республиканский лицей для одаренных детей, где готовят победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад по различным дисциплинам.