РПЦ признала визит Константинопольского патриарха в Киев нарушением канонов православия

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) признал грубым нарушением православных канонов визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе текущего года.

"Признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов", - говорится в журналах заседания Священного Синода РПЦ, размещенных на сайте Московского патриархата в пятницу.

Также, по мнению Священного Синода РПЦ, Константинопольский патриарх из-за своих действий больше не имеет права выступать от имени мирового православия.

"Поддержав раскол на Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером", - отмечается в документах.

Константинопольский патриарх в августе посетил Украину, где принял участие в праздновании 30-летия ее независимости.

Церковный раскол на Украине

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

Русская православная церковь и Украинская православная церковь (УПЦ) считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римской католической церковью, привели к расколу православия в мире.