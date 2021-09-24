За 10 лет в России втрое сократилось число подростков, которым вынесены приговоры суда

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Позиция Верховного суда России позволила за 10 лет втрое сократить число несовершеннолетних, получающих приговоры суда. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на прошедшем в онлайн-режиме совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"За последние 10 лет Пленум Верховного суда РФ 14 раз обращался к вопросам рассмотрения судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, судимость которых сократилась с 47 тыс. лиц в 2010 году до 15 тыс. лиц в 2020 году", - заметил Лебедев.

Так, по его словам, в первом полугодии 2021 года суды прекратили уголовное преследование в отношении 37% несовершеннолетних, а число несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, по состоянию на 1 сентября этого года составила 869 лиц. К лишению свободы осуждены 1 308 несовершеннолетних, или 17% от общего числа несовершеннолетних, представших перед судом.