Многотысячная демонстрация Fridays For Future проходит в Берлине в преддверии выборов

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Многотысячная демонстрация в защиту климата проходит в пятницу в центре Берлина по инициативе движения Fridays For Future. В ней принимает участие шведская экоактивистка 18-летняя Грета Тунберг, сообщает корреспондент ТАСС.

Акция, организованная непосредственно перед выборами в Бундестаг (пройдут 26 сентября), призвана обратить внимание будущего правительства ФРГ на проблему глобального потепления. Изначально в ней заявлено около 20 тыс. участников. По наблюдениям корреспондента ТАСС, демонстрация собрала десятки тысяч человек. Официальных данных полиции пока нет.

Участники идут колонной к историческому зданию рейхстага и Ведомству федерального канцлера ФРГ. Там Тунберг, как ожидается, выступит с речью перед собравшимися. На транспарантах демонстрантов написаны слоганы следующего содержания: "Бабушка, что такое снеговик?", "Природа не ведет переговоров".

Подобные акции в пятницу пройдут и в других немецких городах, в том числе в Гамбурге, Кельне, Мюнхене.