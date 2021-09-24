Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность, и призвала жителей города отказаться от участия в них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В связи с распространением в сети Интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников несанкционированных акций будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. "ГУ МВД России по Москве призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в пресс-службе.

Полиция уже привлекла 30 человек к административной ответственности за участие в незаконной акции в Москве 20 сентября. "За противоправные деяния при организации несогласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части Москвы к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ уже привлечено 30 граждан. Комплекс мероприятий для установления личностей участников продолжается", - сообщили в ГУ МВД.