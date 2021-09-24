ГП признала нежелательной в России деятельность двух организаций сайентологов из США

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность двух американских организаций сайентологов - Всемирного института сайентологических предприятий и "Библиотеки Рона Хаббарда". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology, CST (Церковь духовной технологии, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, "Библиотека Л. Рона Хаббарда", США)", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что деятельность данных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.