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ГП признала нежелательной в России деятельность двух организаций сайентологов из США

Речь идет о Всемирном институте сайентологических предприятий и "Библиотеке Рона Хаббарда"
Здание Генеральной прокуратуры РФ Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность двух американских организаций сайентологов - Всемирного института сайентологических предприятий и "Библиотеки Рона Хаббарда". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology, CST (Церковь духовной технологии, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, "Библиотека Л. Рона Хаббарда", США)", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что деятельность данных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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