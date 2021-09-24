Дания разъяснила правила въезда россиян в страну

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правила въезда для россиян в Данию после возобновления авиасообщения не меняются, в туристических целях посетить страну пока нельзя. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве Дании в Москве.

"Со стороны Дании правила пока остаются такими же, как сейчас. Постоянно проживающие в странах, классифицируемых как "оранжевые" (включая Россию), могут въехать в Данию, только если цель поездки находится в списке, опубликованном на сайте датской полиции", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что туризм пока не входит в список разрешенных оснований для въезда из страны с "оранжевым" статусом. "У нас нет информации о том, когда именно изменится эта ситуация", - добавили там.

С 14 августа 2021 года власти Дании перевели Россию в категорию стран с "оранжевым" уровнем эпидемиологической опасности. В этой связи основаниями для въезда россиян на данный момент являются трудоустройство или самозанятость в Дании, официальное приглашение на собеседование при трудоустройстве, служебные командировки, приглашение на обучение или стажировку, визит к родственникам и близким людям, имеющим подданство Дании или вид на жительство, гуманитарные соображения, участие в судебном или ином юридическом процессе по приглашению местных органов юстиции, полиции и МИД, наличие зарегистрированной в стране недвижимости.

В среду стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. В настоящее время Россией возобновлено авиасообщение с 57 странами.