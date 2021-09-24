Ангелу Меркель клюнул попугай

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель подверглась неожиданной "атаке" со стороны агрессивного попугая Лори. Инцидент, как в пятницу сообщила газета Tz, произошел во время посещения главой правительства парка птиц в Марлоу (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания).

В четверг Меркель в преддверии выборов в Бундестаг (назначены на 26 сентября) совершила поездку по своему бывшему избирательному округу. В ходе турне она среди прочего посетила парк птиц в Марлоу, где захотела покормить его обитателей. Меркель выдали специальный бумажный стаканчик с кормом для птиц - так называемым нектаром лори, приготовленным из высушенной пыльцы, фруктозы, зерна и воды.

В предвкушении угощения попугаи лори окружили Меркель и стали клевать корм буквально из ее рук. Один из наиболее дерзких представителей даже не побоялся сесть канцлеру на голову. А самый бесстрашный и наглый попугай во время кормления клюнул Меркель за палец. Как отмечает издание, укус оказался довольно болезненным.

Тем не менее глава правительства ФРГ не остановилась и продолжила кормить птиц просом. Кроме того, Меркель изъявила желание познакомиться с европейским филином высотой около 60 см. Однако после случившегося на этот раз канцлер проявила большую осторожность и осмотрительность, отказавшись держать его в руках. "Нет, нет, - приводит газета слова Меркель. - Я хорошо управилась с попугаями".

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, лидирует Социал-демократическая партия Германии, за ней следует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.