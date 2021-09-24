Почти 100% работников медорганизаций Пермского края привились от коронавируса

ПЕРМЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Практически все сотрудники медицинских учреждений Пермского края привились от коронавируса. Как рассказала министр здравоохранения Анастасия Крутень на встрече с журналистами в пятницу, это единственная группа населения, которая привилась почти на 100%.

"Единственная группа населения, которая привилась на 100%, - это даже не медицинские работники, а работники медицинских организаций. Те, кто внутри этого эпицентра, привились на 97%", - рассказала министр.

Всего в регионе вакцинировались более 750 тыс. человек, в том числе однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". 620 тыс. человек привились двумя компонентами. При этом запас вакцины в регионе составляет около 300 тыс. доз. Хуже всего вакцинируются сотрудники общепита, где уровень вакцинации составляет порядка 20%.

Также глава Минздрава подвела предварительные итоги стимулирующей лотереи среди жителей старше 65 лет. Так, около 15 тыс. жителей Пермского края пожилого возраста привилось от коронавируса за последние три недели с момента начала лотереи, что, согласно данным Минздрава, не смогло значительно увеличить темпы вакцинации. К примеру, с 8 по 15 июля привились около пяти тыс. жителей старше 60 лет. Как сообщалось ранее, в рамках акции "Плюс к здоровью" планируется разыграть 300 ценных призов и автомобиль.

По данным Минздрава, на 24 сентября в крае выявлено 98,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 87,7 тыс. пациентов, умерли - 4,7 тыс. человек.