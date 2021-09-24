В Псковской области выросло втрое число взятых под наблюдение детей с болезнями костей

ПСКОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Медики Псковской области по итогам проведения в рамках нацпроекта "Здравоохранение" профилактических осмотров детей за последний год взяли под диспансерное наблюдение более 56% ребят с выявленными заболеваниями костно-мышечной системы. Это втрое превышает показатели прошлого года, сообщила в пятницу ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

"Наши врачи при проведении профилактических осмотров детей выявили, что одна из самых распространенных патологий среди подростков в Псковской области - это различные заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. За последний год мы взяли под диспансерное наблюдение более 56% таких подростков, что втрое больше, чем годом ранее. Важно, что выявленные нарушения и отклонения обнаружены в раннем возрасте, это позволяет их практически полностью вылечить, в итоге сделав наших юных пациентов здоровыми гражданами", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что исследования проводились среди детей от рождения до 17 лет.

"Диспансерное наблюдение крайне эффективно для лечения заболеваний на ранних стадиях. Кому-то из ребят врачи назначают занятия по ЛФК, кому-то медикаментозное лечение. При этом дети регулярно проходят контрольные осмотры и консультации специалистов. Врачи следят за динамикой состояния костно-мышечной системы, при необходимости вносят корректировки в курс лечения. В результате проблема решается полностью, а дети получают возможность вести активный образ жизни, приобщаться к спорту", - заключила глава регионального комитета по здравоохранению.